Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Так, Ярмоленко посів четверту позицію у рейтингу поряд із такими видатними футболістами, як Кріштіану Роналдо (1 місце), Патріком Шиком (2 місце), Робіном Гозенсом (3 місце) та Лукою Модричем (5 місце).

Андрій Ярмоленко грає за англійський клуб “Вест Гем Юнайтед”.

The Top 5 performers at #EURO2020 so far, according to the FedEx Performance Zone. Who's impressed you most?@FedExEurope | #EUROPZ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Всього на рахунку Ярмоленка два голи і дві гольові передачі на турнірі – гол у матчі з Нідерландами, гол і гольова передача в матчі з Північною Македонією і гольова передача в матчі зі Швецією.

Раніше півзахисник збірної України Ярмоленко увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів своїх країн серед учасників “Євро-2020”. На його рахунку 40 голів. А лідером списку є Роналду – він забив 104 голи.