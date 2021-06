Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Так, Ярмоленко посів четверту позицію у рейтингу поряд із такими видатними футболістами, як Кріштіану Роналдо (1 місце), Патріком Шиком (2 місце), Робіном Гозенсом (3 місце) та Лукою Модричем (5 місце).

Андрій Ярмоленко грає за англійський клуб “Вест Гем Юнайтед”.

The Top 5 performers at #EURO2020 so far, according to the FedEx Performance Zone. Who's impressed you most?@FedExEurope | #EUROPZ

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021