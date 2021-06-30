Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Так, Ярмоленко посів четверту позицію у рейтингу поряд із такими видатними футболістами, як Кріштіану Роналдо (1 місце), Патріком Шиком (2 місце), Робіном Гозенсом (3 місце) та Лукою Модричем (5 місце).

Андрій Ярмоленко грає за англійський клуб “Вест Гем Юнайтед”.

Всього на рахунку Ярмоленка два голи і дві гольові передачі на турнірі – гол у матчі з Нідерландами, гол і гольова передача в матчі з Північною Македонією і гольова передача в матчі зі Швецією.

Раніше півзахисник збірної України Ярмоленко увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів своїх країн серед учасників “Євро-2020”. На його рахунку 40 голів. А лідером списку є Роналду – він забив 104 голи.

  • Нагадаємо, що Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.