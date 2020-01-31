Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Ярош вважає, що владу в світі все більше захоплюють гомосексуалісти, що ставлять за мету знищити українців.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Про це не прийнято говорити, але … світ летить в пекло. Гомосексуалісти, та інші збоченці, стали “нормальним явищем”. Вони захоплюють владу і нав’язують людям свою “чергу денну” – сатанинську. Гомосексуальна диктатура опанувала багато країн світу. Подивіться фільми та серіали. Якщо там немає збоченців, то це вже “неформат”… Молоденькі дівчатка-функціонерки, які невідомо як і чого поставали міністерками, говорять і втілюють в життя так звану “гендерну рівність”. Насправді це – легалізація збоченців”, – написав він.

Ярош згадав і український уряд, зазначивши, що міністри втілюють в життя так звану “гендерну рівність”, яка на його думку насправді є легалізацією збоченців. Він заявив, що не збирається мовчати в зв’язку з тим, що українському народу “нав’язують збочення як нормальність і перспективу”.

“Голодомор, світові війни вбили менше, ніж їх політика приборкання українців. Це незаперечний факт! Ми, українці, далі дивимося їхнє “кіно”, ми споживаємо їхню збоченську жуйку про “гендер”, “рівноправ’я”, “толерантність”. Нам, українцям, збоченці, росіяни, олігархи і можновладці “втюхують” байки про те, що українці повинні бути бидлом без духовності, без моралі, без традиції. Багатьом це подобається. Тому голосують як голосують”, – вважає він.

При цьому націоналіст пов’язав з цим і скорочення чисельності населення України, яке розглядає як геноцид. На його переконання, “союзники” України роблять все, щоб в країні зовсім не залишилося українців.

У той же час Ярош визнав, що він, його родина, друзі та побратими є грішниками, що творять “свою” українську державу.

Він також спрогнозував, що Facebook може заблокувати його сторінку за цей пост, але все одно хоче донести своє послання, хоча усвідомлює, що воно багатьом не сподобається.

Активіст, колишній боєць батальйону “Донбас” Дмитро Різниченко нагадав Ярошу про його побратима Віктора Пилипенка, який зробив камінг-аут.

“Дмитро Ярош сьогодні написав пост проти геїв і лесбійок, проти толерантності, за скрєпні цінності. І, зокрема, додав, що геї країну руйнують, а не захищають, і на фронті він їх не бачив жодного. Передайте хтось Дмитрові, що на цьому фото прямо у нього за спиною (з заплющеними очима) стоїть Viktor Pylypenko, гранатометник добровольчого батальйону “Донбас”. Гей”, – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, влітку 2018 року колишній боєць батальйону “Донбас” Віктор Пилипенко зробив публічний камінг-аут. Після цього ще кілька військових зламали сформований в українському суспільстві стереотип про те, що “в армії геїв немає”.