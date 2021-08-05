Українська тенісистка Даяна Ястремська на поліграфі змогла довести, що ніколи в житті не приймала допінгові препарати, а заборонена речовина потрапила в її організм під час тісного фізичного контакту із хлопцем.

Про це йдеться у звіті світового тенісного турніру ITF.

Результати тестування на поліграфі вказують, що з вірогідністю у 99% спортсменка ніколи в житті не вживала допінг.

Так, у Ястремської 24 листопада 2020 року було взято сечу для допінг-тесту. Зразок дав позитивний результат на 1α-метил-5α-андростан-3α-ol-17-one – местеролон – андрогенний засіб, що входить до групи заборонених анаболічних агентів WADA. Була виявлена концентрація местеролону у кількості 0,7 нг/мл (0,5 нг/мл із поправкою на значення питомої ваги зразка 1,028).

“Гравець допускає присутність местеролону в її зразку, тому вона погоджується, що це випадок, який відноситься тільки до списку санкцій”, – йдеться в документі.

За словами Ястремської, допінг потрапив до її організму внаслідок фізичного контакту із хлопцем рано вранці 23-24 листопада 2020 року – перед тим, як були зібрані зразки сечі.

Сама тенісистка не знала, що її партнер приймав препарат.

Зазначається, що препарат міг потрапити до організму тенісистки кількома шляхами, зокрема і через слину під час поцілунків із хлопцем.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Даяна Ястремська, яку відсторонили від змагань через вживання допінгу, визнана невинною. Вона повертається в тур.