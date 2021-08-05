Про це йдеться у звіті світового тенісного турніру ITF.
Результати тестування на поліграфі вказують, що з вірогідністю у 99% спортсменка ніколи в житті не вживала допінг.
Так, у Ястремської 24 листопада 2020 року було взято сечу для допінг-тесту. Зразок дав позитивний результат на 1α-метил-5α-андростан-3α-ol-17-one – местеролон – андрогенний засіб, що входить до групи заборонених анаболічних агентів WADA. Була виявлена концентрація местеролону у кількості 0,7 нг/мл (0,5 нг/мл із поправкою на значення питомої ваги зразка 1,028).
“Гравець допускає присутність местеролону в її зразку, тому вона погоджується, що це випадок, який відноситься тільки до списку санкцій”, – йдеться в документі.
За словами Ястремської, допінг потрапив до її організму внаслідок фізичного контакту із хлопцем рано вранці 23-24 листопада 2020 року – перед тим, як були зібрані зразки сечі.
Сама тенісистка не знала, що її партнер приймав препарат.
Зазначається, що препарат міг потрапити до організму тенісистки кількома шляхами, зокрема і через слину під час поцілунків із хлопцем.
Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Даяна Ястремська, яку відсторонили від змагань через вживання допінгу, визнана невинною. Вона повертається в тур.
- Як сповіщалося, друга ракетка України — 21-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, зданій 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.
- У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.
- Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.
- Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але це не дало результату.