Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Зазначається, що дані орієнтовні.

Найвища явка зафіксована в Одеській області – 26 %.

Найнижча – у Івано-Франківській області – 14 %.

Щодо Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Рівненської та Хмельницької областей інформація наразі відсутня.

Явка по областях:

  • Вінницька область – 17,2 %
  • Волинська область – 17,0 %
  • Донецька область – 22,1 %
  • Житомирська область – 18,3 %
  • Закарпатська область – 15,3 %
  • Івано-Франківська область – 14 %
  • Кіровоградська область – 18,6 %
  • Миколаївська область – 15,5 %
  • Полтавська область – 16,6 %
  • Сумська область – 15,7 %
  • Тернопільська область – 17,0 %
  • Харківська область – 15,5 %
  • Черкаська область – 17 %
  • Чернівецька область – 14 %
  • Чернігівська область – 20,1 %
  • Луганська область – 18 %
  • Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
  • Тернопільська область – 17 %
  • Херсонська область – 16,7 %
  • Київська область – 15,6 %
  • м. Київ – 16,2 %