Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Зазначається, що дані орієнтовні.
Найвища явка зафіксована в Одеській області – 26 %.
Найнижча – у Івано-Франківській області – 14 %.
Щодо Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Рівненської та Хмельницької областей інформація наразі відсутня.
Явка по областях:
- Вінницька область – 17,2 %
- Волинська область – 17,0 %
- Донецька область – 22,1 %
- Житомирська область – 18,3 %
- Закарпатська область – 15,3 %
- Івано-Франківська область – 14 %
- Кіровоградська область – 18,6 %
- Миколаївська область – 15,5 %
- Полтавська область – 16,6 %
- Сумська область – 15,7 %
- Тернопільська область – 17,0 %
- Харківська область – 15,5 %
- Черкаська область – 17 %
- Чернівецька область – 14 %
- Чернігівська область – 20,1 %
- Луганська область – 18 %
- Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
- Тернопільська область – 17 %
- Херсонська область – 16,7 %
- Київська область – 15,6 %
- м. Київ – 16,2 %
- Раніше громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах 2020 по станом на 12:00 — вона склала 13,5%.