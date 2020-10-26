Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

За даними ЦВК, опрацьовано 100% інформації з усіх областей України.

10 556 621 виборець проголосував.

Як голосували українці в регіонах:

  • Вінницька область — 39,39 %
  • Волинська область — 41,89 %
  • Дніпропетровська — 34,16 %
  • Донецька — 31,67%
  • Житомирська — 37,47 %
  • Закарпатська — 41,25 %
  • Запорізька — 33,93 %
  • Івано-Франківська — 41,18 %
  • Київська — 36,66 %
  • Кіровоградська — 35,29 %
  • Луганська — 38,12 %
  • Львівська — 43,82 %
  • Миколаївська — 32,02 %
  • Одеська — 35,46 %
  • Полтавська — 37,74 %
  • Рівненська — 39,34 %
  • Сумська — 35,58 %
  • Тернопільська — 44,68 %
  • Харківська — 32,33 %
  • Херсонська — 32,39 %
  • Хмельницька — 40,71 %
  • Черкаська — 35,76 %
  • Чернівецька — 34,84 %
  • Чернігівська — 41,64 %
  • місто Київ — 34,42 %

Варто зазначити, що це найнижча явка за всю історію України.

Явка виборців на попередніх місцевих виборах в Україні:

26 червня 1994 року — 75,6%

29 березня 1998 року — 70,8%

31 березня 2002 року — 69,3%

26 березня 2006 року — 67,6%

31 жовтня 2010 року — 48,7%

25 жовтня 2015 року — 46,5%

  • На місцевих виборах 2020 року явка станом на 20:00 25 жовтня складала близько 35-37%.  Це на 10% менше, ніж на минулих виборах міських голів та кандидатів міських рад.