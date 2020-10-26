Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
За даними ЦВК, опрацьовано 100% інформації з усіх областей України.
10 556 621 виборець проголосував.
Як голосували українці в регіонах:
- Вінницька область — 39,39 %
- Волинська область — 41,89 %
- Дніпропетровська — 34,16 %
- Донецька — 31,67%
- Житомирська — 37,47 %
- Закарпатська — 41,25 %
- Запорізька — 33,93 %
- Івано-Франківська — 41,18 %
- Київська — 36,66 %
- Кіровоградська — 35,29 %
- Луганська — 38,12 %
- Львівська — 43,82 %
- Миколаївська — 32,02 %
- Одеська — 35,46 %
- Полтавська — 37,74 %
- Рівненська — 39,34 %
- Сумська — 35,58 %
- Тернопільська — 44,68 %
- Харківська — 32,33 %
- Херсонська — 32,39 %
- Хмельницька — 40,71 %
- Черкаська — 35,76 %
- Чернівецька — 34,84 %
- Чернігівська — 41,64 %
- місто Київ — 34,42 %
Варто зазначити, що це найнижча явка за всю історію України.
Явка виборців на попередніх місцевих виборах в Україні:
26 червня 1994 року — 75,6%
29 березня 1998 року — 70,8%
31 березня 2002 року — 69,3%
26 березня 2006 року — 67,6%
31 жовтня 2010 року — 48,7%
25 жовтня 2015 року — 46,5%
- На місцевих виборах 2020 року явка станом на 20:00 25 жовтня складала близько 35-37%. Це на 10% менше, ніж на минулих виборах міських голів та кандидатів міських рад.