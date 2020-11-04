Загальна явка на виборах президента США цьогоріч може бути найвищою за останні 120 років.

Про це повідомляє видання Vox.

Професор Університету Флориди Майкл Макдональд, який керує проєктом United States Elections Project, оновив свої прогнози того, скільки осіб взяли участь у президентських виборах.

У жовтні він спрогнозував, що явка на вибори цього року буде близько 150 млн (65%), що є найвищим показником з 1908 року.

Тепер є ймовірність, що явка була на рівні 160 млн осіб. Це близько 66,9% населення. Більшою явка була востаннє у 1900 році, коли 73,7% населення взяли участь у виборах.

Явка у 2016 році була на рівні 60,1%. Цьогоріч у Техасі, Монтані, Вашингтоні та Гаваях кількість тих, що проголосували достроково, перевищила показники загальної явки на минулих виборах.