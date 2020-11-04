Про це повідомляє видання Vox.
Професор Університету Флориди Майкл Макдональд, який керує проєктом United States Elections Project, оновив свої прогнози того, скільки осіб взяли участь у президентських виборах.
У жовтні він спрогнозував, що явка на вибори цього року буде близько 150 млн (65%), що є найвищим показником з 1908 року.
Тепер є ймовірність, що явка була на рівні 160 млн осіб. Це близько 66,9% населення. Більшою явка була востаннє у 1900 році, коли 73,7% населення взяли участь у виборах.
Явка у 2016 році була на рівні 60,1%. Цьогоріч у Техасі, Монтані, Вашингтоні та Гаваях кількість тих, що проголосували достроково, перевищила показники загальної явки на минулих виборах.
- Нагадаємо, понад 100 млн американців проголосували на президентських виборах достроково — до відкриття дільниць у день виборів. Це майже половина виборців країни та історичний рекорд.
- Про те, як проходив день голосування та його попередні результати – читайте в матеріалі.