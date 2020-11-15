Центральна виборча комісія повідомила, що явка у другому турі місцевих виборів в середньому по Україні склала 24%.

Про це повідомляє ЦВК.

Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, станом на 20:00 складала 24%.

Найактивніше голосували у Кам’янці-Подільському, Хмельницької області – 34,29%, найменш активно – у Сумах, де явка 19,02%.

“За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%”, – зазначили у ЦВК.

По регіонах явка складала:

Луцький міський голова – 25,96%

Краматорський міський голова – 23,14%

Міський голова Українки- 31,46%

Одеський міський голова – 25,14%

Сумський міський голова – 19,02%

Херсонський міський голова – 20,89%

Кам’янець-Подільський міський голова – 34,29%.

Загалом з 1 582 689 виборців проголосувало на 20:00 379 852 виборців.

Середня явка по Україні станом на 20:00 в день голосування 25 жовтня цього року склала 36,88%.