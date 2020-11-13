Явка виборців у другому турі місцевих виборів буде значно нижчою в порівнянні з першим туром через епідеміологічну ситуацію і карантинні заходи.

Таку думку висловила сьогодні на прес-конференції голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторне голосування буде значно нижчою в порівнянні з 25 жовтня у зв’язку з об’єктивними обставинами. Оскільки майже на 40% підвищилися показники захворюваності, і загальна офіційна статистика є негативною”, – зазначила Айвазовська.

У свою чергу старший аналітик ОПОРи Олександр Клюжев поінформував, що спостерігачі не зафіксували інтенсивних агітаційних заходів на підтримку кандидатів напередодні повторного голосування 15 листопада. Він уточнив, що істотний сегмент агітації проходить через інтернет і роздачу агітаційних матеріалів.

“Наші спостерігачі відслідковували процес, який стосується передчасної агітації між першим туром і повторним голосуванням з боку кандидатів, які мали шанс взяти участь у повторному голосуванні в цілому. Зокрема, ми відстежували агітацію в соціальних мережах і, за попередніми підрахунками, за цей період політичні гравці витратили понад 144 тис. доларів на проведення такої агітації, що, швидше за все, не потрапить у звіти по виборчим фондам”, – додала Айвазовська.

ОПОРА також не зафіксувала масових порушень з боку кандидатів, які беруть участь у повторному голосуванні. В організації пов’язують це з коротким терміном кампанії і відсутністю публічних заходів.

За даними Центральної виборчої комісії, вже цієї неділі, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на виборах мера в 7 містах: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, 15 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – у 12 селищних рад, 37 депутатів – у 33 сільські ради.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Як відомо, явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.