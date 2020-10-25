На місцевих виборах 2020 року явка станом на 20:00 складала близько 35-37%. Це на 10% менше, ніж на минулих виборах міських голів та кандидатів міських рад.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії та громадянської мережі ОПОРА.

За словами голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, станом на 21:42 ЦВК отримала інформацію від 97% тервиборчкомів. За наявними даними, середня явка по країні склала 37%. Найвища явка була зафіксована на Заході. Найвищий результат — 46,77% — в Тернопільській області. Найнижчий — 31,67% — в Донецькій області.

ОПОРА повідомляє (з можливою похибкою у 1,14%) про явку у 35,94%.

Нагадаємо, під час виборів 2015 року загальна явка виборців, за даними ЦВК, склала 46,61 %, що приблизно нарівні з попередніми виборами 2010 року.