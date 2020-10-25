Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії та громадянської мережі ОПОРА.
За словами голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка, станом на 21:42 ЦВК отримала інформацію від 97% тервиборчкомів. За наявними даними, середня явка по країні склала 37%. Найвища явка була зафіксована на Заході. Найвищий результат — 46,77% — в Тернопільській області. Найнижчий — 31,67% — в Донецькій області.
ОПОРА повідомляє (з можливою похибкою у 1,14%) про явку у 35,94%.
Нагадаємо, під час виборів 2015 року загальна явка виборців, за даними ЦВК, склала 46,61 %, що приблизно нарівні з попередніми виборами 2010 року.