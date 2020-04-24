Про це сама Монахова розповіла в інтерв’ю виданню Opinion.

За її словами, створити секретаріат уповноваженого з питань мови не вдалося до цих пір через бездіяльність Кабінету міністрів і прогалини в законі, через що вона просто не отримує заробітну плату.

“Майже півроку я тільки витрачаю забагато власних коштів на поїздки з Миколаєва до Києва, оренду там житла. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. По Києву я пересувалася на метро. Про яких водіїв може йти мова, коли мені відмовили навіть у службовому житлі”, – сказала Монахова.

Водночас уповноважена підрахувала, що за весь цей час змушена була витратити своїх 30 тисяч гривень.

“У мене була довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готове, коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті було винесено на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслили з порядку денного, я остаточно переконалася, що мова йде про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати приймати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо”, – пояснила Монахова.

Також уповноважена розповіла, що зверталася до Офісу Президента, де її проігнорували.

“Я зверталася до представників Адміністрації президента, але мої звернення були тотально проігноровані. Яка причина – чи то тому, що я не з їхньої політичної сили, не “з команди Зеленського”, то чи просто вони не збиралися займатися мовною політикою – не знаю. До Зеленського я так і не потрапила”, – розповіла Монахова.