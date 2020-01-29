Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар заступився за водія автобуса, який висадив з транспорту дівчат-волонтерів, які попросили вимкнути російський серіал.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, в понеділок водій автобуса з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерів Ярину Чорногуз та Анастасію Конфедерат. Це сталося після того, як вони попросили водія вимкнути російськомовний серіал, який був включений в автобусі. Компанія-перевізник публічно принесла дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також застосувала санкції до водія — він був звільнений.

На цьому інцидент міг бути вичерпаний, однак народний депутат від фракції “Слуга народу”, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Євген Брагар заявив про свій намір написати на дівчат заяву в поліцію нібито через порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності ( ст. 161 ККУ).

“З приводу пані, то я маю власну думку щодо їх вчинку. Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: «російської мова не має лунати в Україні» – є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником”, — заявив Брагар.

Крім цього, нардеп висловив думку, що ця ситуація є проявом “культурної нетерпимості”, а також повідомив, що стурбований більшою мірою майбутнім звільненого водія.

“Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, а особливо становище, у якому наразі перебуває водій автобусу. Перш за все, він не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину”, — написав він.

Варто зазначити, що вказаний пост був опублікований на сторінці, яка не пройшла валідацію в соціальній мережі Facebook. #Букви зв’язалися з прес-секретарем партії “Слуга народу” Євгенією Кравчук, щоб уточнити, чи належить ця сторінка нардепу Брагар. Відповідь прес-секретаря була ствердною.

Не тільки Брагар виступив зі звинуваченнями на адресу волонтерок. Так скандальний народний депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Ілля Ківа заявив, що “покарає винних” дівчат і запропонував роботу і юридичну допомогу звільненому після скандалу водієві.

“Звільненому водієві маршрутки, в якій стався інцидент з дівчатами-волонтерами, яким не сподобався перегляд пасажирами російського серіалу, готовий надати роботу і юридичну підтримку в суді. Бо вважаю його звільнення незаконним та зробленим під тиском крайніх правих націоналістів. Ми прийдемо до влади і зупинимо свавілля, що відбувається в нашій країні і точно покараємо винних”, — заявив Ківа.