У зв'язку з пандемією COVID-19 відчутно збільшився попит на захисні та знезаражувальні засоби.

Однак простої дезінфекції рук недостатньо. Вірус може жити на різних поверхнях від однієї години до декількох днів. Необхідні більш ефективні заходи — бар’єри знезараження.

За даними Центру громадського здоров’я України, коронавіруси можуть виживати до 5 днів, залежно від типу поверхні, температури та вологості повітря. Це ж стосується одягу, сумок, окулярів та інших аксесуарів — на тканині, пластмасі та металах COVID-19 може затриматися до трьох діб.

Оцінивши всі реальні загрози, українські підприємці зайнялися пошуком можливих рішень. Відповіддю стало заснування компанії OZZO, яка взяла на себе розробку і масове виробництво систем аерозольного знезараження Silvergate, а також організувала понад 10 мобільних команд для дезінфекції автомобілів і прибудинкових територій.

Системи працюють за принципом туманоутворення. Завдяки великій кількості форсунок, забезпечується максимальне покриття поверхні при незначній витраті речовини, що знезаражує. Для зручності користування, апарати оснащені датчиками руху і можуть бути підключені до звичайної розетки 220В.

“Для ефективного знезараження ми рекомендуємо засіб на основі колоїдного срібла. При його використанні не потрібна спеціальна або захисний одяг. Розчин повністю безпечний для людей і тварин, але безжалісний до вірусів і бактерій. Наші команди також використовують його при роботі з автомобілями”, — каже Станіслав Луцкович, співзасновник компанії OZZO.

На відміну від звичайних дезінфікуючих засобів, речовина на основі колоїдного срібла не містить спирту, хлору, формальдегіду, парабенів, триклозану та інших хімічних сполук. Він не потребує змивання після обробки, не псує поверхні та тканини. Наночастинки срібла залишаються на поверхні понад 48 годин, створюючи захисний бар’єр.

Компанія розробила більш як сім типів систем від простого і недорогого пристрою для масового використання до концептуального дезбар’єра. У планах першого місяця — виробництво 1000 систем, а в найближчому майбутньому готується збільшення обсягу до 2000 одиниць.

Системи аерозольного знезараження, що працюють за принципом туманоутворення стануть прогресивним і ефективним рішенням у боротьбі з коронавірусом для аптек, медичних і державних установ, супермаркетів, офісних центрів, житлових комплексів, торгових центрів, навчальних закладів та інших громадських місць.

Також завдяки підтримці мережі електрозаправок ТОКА, мобільні бригади OZZO знезаражують автомобілі на дорогах Києва абсолютно безкоштовно.