Про це повідомляється на сторінці Ейфелевої вежі в Twitter.
“Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до еспланад залишається відкритим і безкоштовним”, – сказано в повідомленні.
В той же час музей Лувр також попереджає гостей про те, що час роботи може бути змінено, а деякі зали закриті.
Уточнюється, що на сайтах музею д’Орсе і Центру Помпіду немає інформації про те, чи будуть установи змінювати графік своєї роботи через протести.
Повідомляється, що в Парижі в четвер, 6 лютого, проходить черговий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи.
В акціях беруть участь також і співробітники міського громадського транспорту.
- 5 грудня у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи уряду.