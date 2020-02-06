У Парижі через протести проти пенсійної реформи закрили для туристів Ейфелеву вежу.

Про це повідомляється на сторінці Ейфелевої вежі в Twitter.

“Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до еспланад залишається відкритим і безкоштовним”, – сказано в повідомленні.

В той же час музей Лувр також попереджає гостей про те, що час роботи може бути змінено, а деякі зали закриті.

Уточнюється, що на сайтах музею д’Орсе і Центру Помпіду немає інформації про те, чи будуть установи змінювати графік своєї роботи через протести.

Повідомляється, що в Парижі в четвер, 6 лютого, проходить черговий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи.

В акціях беруть участь також і співробітники міського громадського транспорту.