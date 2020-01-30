Про це розповів сьогодні на брифінгу голова НБУ Яків Смолій.
“Економічне зростання прискориться з 3,3 % у минулому році до 3,5 % у цьому році та близько 4 % у наступні роки. Цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій буде залишатися основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті”, – зазначив Смолій.
Він також повідомив, що досить високі темпи зростання реальних доходів українців зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно з сусідніми країнами.
“Це буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном”, – наголосив голова НБУ.
Ключовим ризиком для реалізації прогнозів у Національному банку називають відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Крім того, зберігаються ризики для макрофінансової стабільності внаслідок рішень українських судів про відповідальність колишніх власників неплатоспроможних банків перед державою.
- У жовтні 2019 року Національний банк України підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2020 рік до 3,5% і на 2021 – до 4%.
- Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11% річних з 31 січня 2020 року.