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Економіка Франції досягла найнижчих показників з часів війни

Французька економіка досягла найнижчих показників за весь час після закінчення Другої світової війни.

Четвер, 30 квітня 2020, 11:34

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Згідно, офіційними даними, оприлюдненими в четвер, у Франції в першому кварталі відбулося найрізкіше економічне скорочення з часів Другої світової війни в першому кварталі.

Французьке агентство статистики INSEE підрахувало, що валовий внутрішній продукт Франції за квартал скоротився на 5,8% в порівнянні з попередніми трьома місяцями.

Теги: Франція, Коронавірус, эпидемия

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