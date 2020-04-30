Економіка Франції досягла найнижчих показників з часів війни

Французька економіка досягла найнижчих показників за весь час після закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Згідно, офіційними даними, оприлюдненими в четвер, у Франції в першому кварталі відбулося найрізкіше економічне скорочення з часів Другої світової війни в першому кварталі.

Французьке агентство статистики INSEE підрахувало, що валовий внутрішній продукт Франції за квартал скоротився на 5,8% в порівнянні з попередніми трьома місяцями.