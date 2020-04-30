Економіка Франції досягла найнижчих показників з часів війни

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Згідно, офіційними даними, оприлюдненими в четвер, у Франції в першому кварталі відбулося найрізкіше економічне скорочення з часів Другої світової війни в першому кварталі.
Французьке агентство статистики INSEE підрахувало, що валовий внутрішній продукт Франції за квартал скоротився на 5,8% в порівнянні з попередніми трьома місяцями.
- Нагадаємо, уряд Франції посилить контроль за іноземними інвесторами.
- У Міністерстві економіки ФРН заявили, що Німеччина готує зміни до правил зовнішньої торгівлі, які поширюватимуться на компанії у сфері охорони здоров’я.