Через пандемію коронавірусу економіка Сполучених Штатів Америки зазнає найсильнішого удару з часів кризи 2008-2009 років.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

За інформацією міністерства торгівлі Штатів, ВВП країни впав на 4,8% за перший квартал 2020 року після зростання в останньому кварталі 2019 року на 2,1%. Це найбільший показник падіння валового продукту з 2009 року.

Відзначається, що падіння економіки вже позначилося на житті американців, мільйони яких звернулися по допомогу з безробіття.

Багато ключових компонентів американської економіки, серед яких і споживчі витрати, скоротилися дуже різко.

“Економіка перебуває у вільному падінні, ми могли наблизитися до чогось набагато гіршого, ніж глибока рецесія”, – розповів професор економіки бізнесу Університету в Лос-Анджелесі.

За словами фахівця, говорити про відновлення поки рано, США побачить ще безліч банкрутств середнього й малого бізнесу.