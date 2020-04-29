Про це повідомляє британське агентство Reuters.
За інформацією міністерства торгівлі Штатів, ВВП країни впав на 4,8% за перший квартал 2020 року після зростання в останньому кварталі 2019 року на 2,1%. Це найбільший показник падіння валового продукту з 2009 року.
Відзначається, що падіння економіки вже позначилося на житті американців, мільйони яких звернулися по допомогу з безробіття.
Багато ключових компонентів американської економіки, серед яких і споживчі витрати, скоротилися дуже різко.
“Економіка перебуває у вільному падінні, ми могли наблизитися до чогось набагато гіршого, ніж глибока рецесія”, – розповів професор економіки бізнесу Університету в Лос-Анджелесі.
За словами фахівця, говорити про відновлення поки рано, США побачить ще безліч банкрутств середнього й малого бізнесу.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.