Українська економіка в 2020 році впаде на 5% замість прогнозованого зростання на 3,5% на тлі світової економічної кризи, пов'язаної з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Він пояснив, що мова йде про базовий, а не оптимістичний сценарій.

“У базовому сценарії економіка впаде на 5%, в порівнянні з тими 3,5%, на які вона повинна була вирости. Ми зіткнулися з ситуацією, коли у нас різко розширюється дефіцит державного бюджету. Дефіцит бюджету в цьому році складе близько 10%” , – заявив Устенко.

За словами радника президента, падіння української економіки пов’язано з тим, що більше половини держекспорту – сировина, яку нікуди продавати.

“Ми падаємо через те, що було різке погіршення кон’юнктури на світових ринках, а ми все-таки сировинна країна, і більше половини нашого експорту – це сировина”, – зазначив він.

Єдиним виходом в ситуації, що склалася Устенко бачить збільшення зовнішніх запозичень.

“На превеликий жаль, нам доведеться брати додаткові борги. У короткостроковій перспективі у нас немає виходу, країна повинна буде позичати гроші. Питання – як, де, під який відсоток”, – заявив він.

Устенко не виключає, що також доведеться шукати внутрішні політичні компроміси, зменшуючи витратну частину бюджету.

Радник Зеленського також виступив за політику монетарного ослаблення, тобто зниження облікової ставки.

“Ми вперше зіткнулися з такою проблемою. І вперше ми повинні будемо вести політику монетарного ослаблення, зниження облікової ставки. І це дасть ефект в середньостроковій перспективі”, – пояснив він.

На питання, яким чином можна буде наповнити держбюджет, Устенко пояснив, що головним джерелом доходу можуть стати податкова і митна сфера, але тільки після того, як там буде налагоджено роботу. Також він бачить вигоду для держави, якщо вдасться продавати продовольчі ресурси на зовнішніх ринках.

Устенко зробив акцент на тому, що світова економіка вперше після Великої депресії покаже таке глобальне падіння.