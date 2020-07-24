Екс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена, якого раніше перевели до в'язниці, знову відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як відомо, Коен планує написати і опублікувати книгу з критикою щодо президента Трампа напередодні виборів. Тому суд вирішив, що прийняте раніше рішення знову перевести його у в’язницю – не що інше, як спосіб звести рахунки.

З цієї причини Коена знову відправили під домашній арешт.

“Федеральний суддя наказав, щоб Майкла Коена відправили додому після того, як виявив, що уряд відправив його назад до в’язниці в помсту за книгу, яку він писав про президента Трампа”, – сказано в повідомленні.

Суддя сказав, що за 21 рік роботи ніколи не чув настільки нечітких формулювань з боку прокуратури.

Суддя розпорядився звільнити Коена до 2-ї години дня п’ятниці. Залишок сроку Коен повинен провести під домашнім арештом. При цьому суддя вказав, що він здасть тест на коронавірус, перш ніж знову покине в’язницю.

Також в суді він погодився на додаткові вимоги з боку прокуратури. За ним будуть вести електронне спостереження, повинен питати дозволу, перш ніж приступати до будь-якої роботи, а також має право ходить за продуктами або іншими побутовими речами тільки в супроводі членів сім’ї.

Коен також обіцяв судді, що не спілкуватиметься з журналістами.

“Точно так само, як у вас не буде прес-конференції з тюремної камери, у вас не повинно бути прес-конференцій з будинку”, – сказав Хеллерштейн.

Таку умову суддя пояснив тим, що “не можна перетворити людину, яка у в’язниці або під домашнім арештом, в абсолютно вільну людину. Повинна бути межа”.

Суддя дав адвокатам і прокурорам Коена тиждень, щоб домовитися про умови його контактів зі ЗМІ.

Нагадаємо, що 12 грудня окружний суд Нью-Йорка засудив Майкла Коена до трьох років в’язниці.

Коен є першим членом оточення Трампа, який був поміщений у в’язницю за запитом спецпрокурора про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.

Як відомо, раніше Коен визнав себе винним у восьми кримінальних звинувачень в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансуванні кампанії, пообіцявши співпрацювати зі слідством. Також екс-адвокат заявив федеральному суду в Нью-Йорку, що президент Трамп під час передвиборної кампанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про сексуальні стосунки з тодішнім кандидатом в президенти. Йдеться про порноактрису Стормі Деніелс і колишню модель Playboy Карен Макдугал.

Спочатку екс-адвокату Трампа загрожувало покарання у вигляді тюремного ув’язнення на 65 років.