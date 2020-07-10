Екс-адвоката Дональда Трампа, Майкла Коена, повернули до в'язниці через те, що він порушив умови дострокового звільнення - спілкувався з журналістами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Адвокат Коена, Джеффрі Левін, повідомив, що його підзахисного взяли під варту за порушення термінів дострокового звільнення з в’язниці.

Він пояснив, що Коену сказали з’явиться в федеральному суді Манхеттена, щоб перекваліфікувати його затримання на домашній арешт. Він був не згоден, щоб за ним постійно стежила федеральна влада, після чого його затримали. Від Коена вимагали відмовитися від спілкування зі ЗМІ.

Адвокат затриманого заявив, що ніколи не бачив угоди, яка б забороняла будь-кому спілкуватися з журналістами, з огляду на першу поправку. За його словами, Коен міг взаємодіяти зі ЗМІ різними способами, в тому числі за допомогою написання книги про роботу з Трампом. Але тепер суд зажадав не спілкуватися з журналістами.

Коена звільнили з в’язниці 21 травня. Він був під домашнім арештом, з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу.

Наразі Коен знаходиться під вартою у виправній установі в нижньому Манхеттені.

Сью Еллісон, представниця Бюро в’язниць, сказала, що Коена затримали, бо він “відмовився від умов домашнього ув’язнення”.

Левін стверджує, що це неправда.

Ще один з адвокатів Коена, Ланні Девіс, заявив, що Коен і Левін прибули до приміщення суду в надії остаточно з’ясувати деталі його домашнього ув’язнення, коли до них підійшли маршали США.

Нагадаємо, що 12 грудня окружний суд Нью-Йорка засудив Майкла Коена до трьох років в’язниці.

Коен є першим членом оточення Трампа, який був поміщений у в’язницю за запитом спецпрокурора про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.

Як відомо, раніше Коен визнав себе винним у восьми кримінальних звинувачень в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансуванні кампанії, пообіцявши співпрацювати зі слідством. Також екс-адвокат заявив федеральному суду в Нью-Йорку, що президент Трамп під час передвиборної кампанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про сексуальні стосунки з тодішнім кандидатом в президенти. Йдеться про порноактрису Стормі Деніелс і колишню модель Playboy Карен Макдугал.

Спочатку екс-адвокату Трампа загрожувало покарання у вигляді тюремного ув’язнення на 65 років.