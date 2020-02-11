Ексберкутівців, які повернулися до Києва, продовжать судити за розстріли на Майдані

Двоє колишніх "беркутівців", які в рамках обміну передавалися бойовикам, а потім повернулися до Києва, залишаються обвинуваченими у справі про розстріли активістів на Майдані.

Про це Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Справа зараз знаходиться на стадії судового розгляду та відповідно ті люди, які були обмінені і які повернулися, як були підсудними, так ними і залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився”, — сказав глава ОГП.

За словами Рябошапки, вони зможуть брати участь в судовому процесі та доводити свою невинність.

“Якщо вони з’являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжного заходу, якщо не з’являться, то ми будемо реагувати інакше”, — зазначив Рябошапка.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться в Святошинському районному суді Києва 17 березня.

Нагадаємо, за даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять з них перебували на лаві підсудних, двоє – вбито 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.