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Ексберкутівців, які повернулися до Києва, продовжать судити за розстріли на Майдані

Двоє колишніх "беркутівців", які в рамках обміну передавалися бойовикам, а потім повернулися до Києва, залишаються обвинуваченими у справі про розстріли активістів на Майдані.

Вівторок, 11 лютого 2020, 00:30

Про це Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Справа зараз знаходиться на стадії судового розгляду та відповідно ті люди, які були обмінені і які повернулися, як були підсудними, так ними і залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився”, — сказав глава ОГП.

За словами Рябошапки, вони зможуть брати участь в судовому процесі та доводити свою невинність.

“Якщо вони з’являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжного заходу, якщо не з’являться, то ми будемо реагувати інакше”, — зазначив Рябошапка.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться в Святошинському районному суді Києва 17 березня.

Нагадаємо, за даними слідства, до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ять з них перебували на лаві підсудних, двоє – вбито 20 лютого 2014-го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.

  • Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі в грудні 2019 року. Під керівництвом нової прокурорської групи колишні “беркутівці”, обвинувачені у справі про загибель активістів Майдану в 2014 році, – Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко були звільнені і передані для обміну утримуваними особами між владою України і бойовиками “ДНР/ЛНР”.
  • Двоє колишніх “беркутівців” Сергій Тамтура й Олександр Маринченко, яких раніше в рамках обміну передали на окуповані території, повернулися до Києва та звернулися до Президента Володимиру Зеленському, генпрокурору Руслану Рябошапка і спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова.
Теги: дело Майдана, беркутівці, Руслан Рябошапка

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