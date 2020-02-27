Про це повідомляє “КП в Україні”.

“Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому”, – підтвердив Гаврилюк.

Відзначається, що останніми кількома днями користувачі в соціальних мережах губилися в здогадах про те, чи справді ексдепутат працює таксистом у столиці, оскільки зустрічали схожого на нього водія.

“Викликала сьогодні таксі. На водія звернула увагу, як виходила з машини. Звуть Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Наживо ще більше схожий”, – написала на своїй сторінці в Facebook Алла Желізняк.