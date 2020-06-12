Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну.
Шмигаль додав, оскільки Борзова на засіданні немає, то Кабмін поки не зможе провести з ним співбесіду.
“По місцевим державним адміністраціям. Проекти указів президента по Вінницькій ОДА – про звільнення Владислава Скальського і про призначення Сергія Борзова”, – сказав прем’єр-міністр.
Також він особисто подякував Скальського за плідну роботу, оскільки той був на засіданні.
“Що стосується змін у Вінницькій ОДА, хочу Скальському подякувати за плідну роботу. Успіхів вам. Що стосується Сергія Борзова – діючий керівник Державного управління справами … Всі ми його знаємо, формально співбесіду сьогодні не зможемо провести”, – зазначив Шмигаль.
Сергій Борзов: що про нього відомо
Сергій Борзов народився 1 січня 1981 року.
Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2006 – 2011 роках – директор команди КВН “Вінницькі перці”.
У 2011 – 2012 роках – директор команди КВН Збірна України.
Також працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія.
У 2014 році був призначений заступником керівника Державного управління справами.
У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 він був тимчасово виконуючим обов’язки керівника відомства.
Його тесть – Наум Боруля, який свого часу був “правою рукою” Олександра Маслякова в грі КВН і займав посаду гендиректора компанії “АМіК”.
Дочка Борулі Ірина Борзова обралася депутатом від “Слуги народу” по 14 округу у Вінницькій області.
Ірина Борзова виграла на позачергових парламентських виборах на мажоритарному окрузі № 14 (Вінницька область). Після підрахунку 100% бюлетенів Борзова набрала 30,9%.
В оприлюдненій ЦВК біографії кандидатки йдеться, що вона фізична особа – підприємець, безпартійна, проживає в Вінниці.
У 2016 році журналісти Bihus.info дізналися, що ДУС виділив подружжю Борзових квартиру площею 190 квадратних метрів, незважаючи на забезпеченість сім’ї.
Раніше #Букви повідомляли, що батько Борзової – Наум Барула – один з керівників шоу “Ліга сміху”, яке створює студія “Квартал 95” разом з Drive Production, очолюваним ним.
Серед бізнес-партнерів батька Борзової колишні бізнес-партнери і соратники Президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, Сергій і Борис Шефіри. Також Баруля очолював українську філію “Клубу веселих і кмітливих” (КВН) й досі числиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.
Також відомо, що дружина Борзова володіє фірмою “Профіль-Н” (ресторанний бізнес), яка зареєстрована в анексованому Криму (Судак). У 2014 році вона переоформила свій бізнес в Криму відповідно до вимог російського законодавства (за даними “Чесно”). У 2016 році, по данним податкової РФ, фірма Борзова отримала 600 тисяч рублів прибутку.
- 12 червня президент Володимир Зеленський призначив тимчасово керувати Держуправлінням справами, відомого як ДУСя, фігуранта квартирного скандалу в столиці Сергія Борзова, який намагався видалити компромат в Інтернеті.