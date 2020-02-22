Колишній голкіпер "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський не буде подавати в суд на "Київгаз" через нарахування боргу за газ, яким він не користується.

Про це Шовковський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

20 лютого футболіст опублікував в соцмережах пост, в якому поскаржився на те, що в його квартирі вже 3,5 року немає газу, але, незважаючи на це, йому було нараховано понад 700 гривень боргу. Шовковський заявив, що в зв’язку з цим подасть в суд на “Київгаз”.

“Платіжка за газ 706,71 гривня. Багато це чи мало судити вам ?! Питання риторичне. … Десь з липня місяця 2016 року газ в мою квартиру більше не надходить і газовий лічильник мною встановлений, завмер назавжди((( Але не завмерло нарахування за газ!!! за тарифом (без лічильника) Принципово буду судитися! (орфографія та пунктуація автора збережені, — ред.)”, — написав він.

Проте вже 22 лютого Шовковський повідомив, що до суду подавати не довелося — представники “Київгазу” самостійно зв’язалися з ним і питання було вирішено “без адвокатів і судів”.

“Представники “Київгазу” зв’язалися зі мною і надали мені всі виписки. А я зі свого боку надав їм всю інформацію. Ми побачили нестиковки і обговорили причини виникнення боргу і як наслідок непорозуміння. Якщо коротко — то нарахування за постачання газу з моменту відключення не здійснювалося. Але питання боргу, який сформувався до відключення газу, виявилося суперечливим — ми розраховувалися за показаннями лічильника і боргів у нас немає, а нарахування робилися за нормою споживання. Розібралися. Вирішили. … Я радий, що все вдалося з’ясувати в процесі переговорів. Завжди приємніше вирішити конфлікт мирно, без адвокатів і судів”, — написав футболіст.

Коментатори в соцмережі засумнівалися в тому, що ситуацію вдалося вирішити без розглядів, якби Шовковський не був відомою особою.