Про це повідомляє видання “Новое время”.

Уточнюється, що Олексій Семенов, який раніше працював генеральним продюсером телеканалу “Прямий”, запустить новий міський канал Kyiv.live, редакція якого буде розміщена в бізнес-центрі “Парус”.

“Я вже років шість ходжу до інвесторів з пропозицією запуску міських каналів. Тому що зараз, яке місто не візьми, мовленням там керують мери. У підсумку мешканці не отримують об’єктивну інформацію”, – розповів Семенов.

За словами продюсера, в даний момент канал перебуває на етапі переоформлення документів.

При цьому інвестором каналу є народний депутат від фракції “ОПЗЖ” Вадим Столар.

“Хочу створити незалежний регіональний канал. Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Так як, на жаль, в столиці вже довгі роки немає ТВ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми. Саме такий телеканал ми зараз робимо”, – заявив депутат.