Про це повідомляє видання “Новое время”.
Уточнюється, що Олексій Семенов, який раніше працював генеральним продюсером телеканалу “Прямий”, запустить новий міський канал Kyiv.live, редакція якого буде розміщена в бізнес-центрі “Парус”.
“Я вже років шість ходжу до інвесторів з пропозицією запуску міських каналів. Тому що зараз, яке місто не візьми, мовленням там керують мери. У підсумку мешканці не отримують об’єктивну інформацію”, – розповів Семенов.
За словами продюсера, в даний момент канал перебуває на етапі переоформлення документів.
При цьому інвестором каналу є народний депутат від фракції “ОПЗЖ” Вадим Столар.
“Хочу створити незалежний регіональний канал. Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Так як, на жаль, в столиці вже довгі роки немає ТВ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми. Саме такий телеканал ми зараз робимо”, – заявив депутат.
- У 2017 році журналісти програми “Схеми“ повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом з керівником “Укрбуду“ Максимом Микитасем і Вадимом Столаром. У розслідуванні говорилося про те, що Кличко і Микитась разом прилетіли з Неаполя.