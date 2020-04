Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

За його словами, світ був би набагато більш підготовлений до пандемії, якби чиновники Комуністичної партії Китаю навмисне не приховували реальні масштаби поширення вірусу.

Котлер закликає Канаду накласти санкції в стилі Магнітського на китайських чиновників, які “погано поводилися з цивільними особами або змушували їх замовчувати про спалах, в тому числі медичний персонал”.

Закон Сергія Магнітського дозволяє Канаді заарештовувати активи або вводити заборони на поїздки порушників прав людини по усьому світу.

“Комуністична партія Китаю повинна бути притягнута до відповідальності шляхом навішування ярликів та таврування ганьбою … Ми повинні націлитися на тих, хто несе відповідальність за зникнення лікарів, таких як лікарка Ай Фен, голова відділення невідкладної допомоги в центральній лікарні Уханя, яку до сих пір не знайдено”, – сказав Котлер.

Доктор Фен ще на самому початку спалаху розповіла про свої побоювання колегам та засобам масової інформації. Але після цього вісім лікарів заарештували, а сама Ай Фен зникла.

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb

