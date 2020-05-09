Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента Росії Володимира Путіна і танцювала з ним, писатиме колонки для російського пропагандистського мовника Russia Today (RT).

Цю новину повідомила в своєму Twitter головний редактор RT Маргарита Симоньян.

“Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки”, – написала вона.

Кнайсль вже написала першу колонку під назвою “Машина як символ”. У ній вона розмірковує з приводу впливу пандемії коронавірусу на автомобільну галузь.

Як пише австрійська газета Kronen Zeitung, у квітні стало відомо, що 55-річна Кнайсль через кризу з коронавірусом мала “нульовий дохід”. Вона скаржилася, що не може отримати ні цента з фонду підтримки самозайнятих. Не все благополучно і в особистому житті ексміністра. Так, про сварки і бійки Кнайсль з чоловіком раніше писали австрійські ЗМІ. Зараз подружжя знаходиться в процесі розлучення.

Видання припускає, що дружба Кнайсль із Путіним проклала їй шлях до нової роботи на RT.

Кнайсль займала крісло голови МЗС в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 року по червень 2019-го за квотою ультраправої Австрійської партії свободи.

Фото: Reuters