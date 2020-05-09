Цю новину повідомила в своєму Twitter головний редактор RT Маргарита Симоньян.
“Та сама ексміністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з якою на її весіллі танцював Путін, тепер буде писати для нас авторські колонки”, – написала вона.
Кнайсль вже написала першу колонку під назвою “Машина як символ”. У ній вона розмірковує з приводу впливу пандемії коронавірусу на автомобільну галузь.
Як пише австрійська газета Kronen Zeitung, у квітні стало відомо, що 55-річна Кнайсль через кризу з коронавірусом мала “нульовий дохід”. Вона скаржилася, що не може отримати ні цента з фонду підтримки самозайнятих. Не все благополучно і в особистому житті ексміністра. Так, про сварки і бійки Кнайсль з чоловіком раніше писали австрійські ЗМІ. Зараз подружжя знаходиться в процесі розлучення.
Видання припускає, що дружба Кнайсль із Путіним проклала їй шлях до нової роботи на RT.
Кнайсль займала крісло голови МЗС в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 року по червень 2019-го за квотою ультраправої Австрійської партії свободи.
Фото: Reuters
- У серпні 2018 року Карін Кнайсль запросила на своє весілля президента Росії Володимира Путіна. Тоді в Австрії розгорівся скандал. Член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції “Зелені – Європейський вільний альянс” Мішель Реймон попросив Кнайсль піти у відставку. А австрійський політолог Герхард Манготт заявив, що візит російського президента “завдає шкоди” Австрії.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц тоді запевнив, що політика його країни щодо Росії не змінилася на тлі присутності президента РФ Володимира Путіна на весіллі у голови австрійського МЗС Карін Кнайсль.