Про це Загороднюк сказав журналістам, повідомляють #Букви.
Так, міністру про відставку сказав сам президент Зеленський. Але причини міністр оборони називати відмовився.
“Ви розумієте, за що вас звільнили?” – запитали журналісти у Загороднюка.
“Давайте так, я розумію, що у президента є право в будь-який момент подати на цю посаду свою кандидатуру”, – відповів Загороднюк.
Він також уникнув відповіді про нову кандидатуру: “Я поки утримаюся від коментарів. Ви знаєте, що він був моїм радником, але я з ним не працював. На те були причини. Побачите”.
На питання журналістів, чи є Андрій Загороднюк “людиною Богдана”, екс-міністр відповів: “Ні, я не людина Богдана”.
“А ваш наступник (Андрій Таран) – людина Єрмака?” – допитувалися журналісти.
“Давайте подивимося”, – відповів Загороднюк.
- 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення генерал-лейтенанта у відставці Андрія Тарана міністром оборони України. За це рішення віддали свої голоси 285 депутатів.