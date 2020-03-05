Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заперечує, що він "людина Богдана" (ексглолови Офісу президента).

Про це Загороднюк сказав журналістам, повідомляють #Букви.

Так, міністру про відставку сказав сам президент Зеленський. Але причини міністр оборони називати відмовився.

“Ви розумієте, за що вас звільнили?” – запитали журналісти у Загороднюка.

“Давайте так, я розумію, що у президента є право в будь-який момент подати на цю посаду свою кандидатуру”, – відповів Загороднюк.

Він також уникнув відповіді про нову кандидатуру: “Я поки утримаюся від коментарів. Ви знаєте, що він був моїм радником, але я з ним не працював. На те були причини. Побачите”.

На питання журналістів, чи є Андрій Загороднюк “людиною Богдана”, екс-міністр відповів: “Ні, я не людина Богдана”.

“А ваш наступник (Андрій Таран) – людина Єрмака?” – допитувалися журналісти.

“Давайте подивимося”, – відповів Загороднюк.