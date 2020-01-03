Про це повідомляє ліванський телеканал MTV.
Як повідомлялося раніше, 30 грудня підозрюваний у фінансових махінаціях колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.
Протягом останнього часу Гон, відпущений під заставу, перебував під наглядом японської влади та повинен був здав паспорта. Однак джерела в ліванському міністерстві закордонних справ повідомили журналістам, що Гон в’їхав в Ліван легально за французьким паспортом та використовував своє ліванське посвідчення особи для звичайних процедур безпеки на кордоні.
За інформацією журналістів, покинути свій будинок в Осаці, Японія йому вдалося в футлярі від музичного інструменту.
У будинок Гона приїжджала музична група. Через деякий час музиканти покинули приміщення разом з Гоном, який нібито знаходився в футлярі, і відвезли його в аеропорт. Таким чином йому вдалося потрапити в Стамбул, Туреччина, а після на батьківщину — в Ліван.
У зв’язку з цим турецькі правоохоронці затримали сімох осіб, які можуть бути причетні до втечі.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року рада директорів японського автомобілебудівного концерну Nissan Motor Co., Ltd вирішив звільнити свого голову Карлоса Гона, який підозрюється в приховуванні доходів і в махінаціях.
- У грудні токійська прокуратура висунула Карлосу Гону та його помічнику звинувачення у спотворенні фінансових звітів компанії. За 11 днів Карлосу Гону висунули нові звинувачення.
- Пізніше його неодноразово заарештовували, а в березні суд в Токіо прийняв рішення звільнити Гона під заставу в розмірі 1 млрд йен (майже $ 8,9 млн).
- Уже в квітні він був знову узятий під варту.