Підозрюваний у фінансових махінаціях ексголова Nissan Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван, сховавшись в футлярі від музичного інструменту.

Про це повідомляє ліванський телеканал MTV.

Як повідомлялося раніше, 30 грудня підозрюваний у фінансових махінаціях колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.

Протягом останнього часу Гон, відпущений під заставу, перебував під наглядом японської влади та повинен був здав паспорта. Однак джерела в ліванському міністерстві закордонних справ повідомили журналістам, що Гон в’їхав в Ліван легально за французьким паспортом та використовував своє ліванське посвідчення особи для звичайних процедур безпеки на кордоні.

За інформацією журналістів, покинути свій будинок в Осаці, Японія йому вдалося в футлярі від музичного інструменту.

У будинок Гона приїжджала музична група. Через деякий час музиканти покинули приміщення разом з Гоном, який нібито знаходився в футлярі, і відвезли його в аеропорт. Таким чином йому вдалося потрапити в Стамбул, Туреччина, а після на батьківщину — в Ліван.

У зв’язку з цим турецькі правоохоронці затримали сімох осіб, які можуть бути причетні до втечі.