Про це повідомляє агенство Reuters.
Сам ексголова Nissan заявив, що втік до Лівану від “політичного переслідування”.
“Зараз я перебуваю в Лівані, і мене більше не буде тримати в заручниках фальсифікована система правосуддя Японії, де … широко поширена дискримінація та порушуються основні права людини. … Я не втік від правосуддя — я уникнув несправедливості та політичного переслідування. Тепер я нарешті можу вільно спілкуватися зі ЗМІ та з нетерпінням чекаю початку наступного тижня”, — сказав Гон в короткій заяві журналістам.
Протягом останнього часу Гон, відпущений під заставу, перебував під наглядом японської влади та мав здати паспорти. Однак джерела в ліванському міністерстві закордонних справ повідомили журналістам, що Гон в’їхав в Ліван легально за французьким паспортом та використовував своє ліванське посвідчення особи для звичайних процедур безпеки на кордоні.
Нагадаємо, в листопаді 2018 року рада директорів японського автомобілебудівного концерну Nissan Motor Co., Ltd вирішив звільнити свого голову Карлоса Гона, який підозрюється в приховуванні доходів і в махінаціях.
- У грудні токійська прокуратура пред’явила звинувачення Карлосу Гону та його помічнику звинувачення у спотворенні фінансових звітів компанії. За 11 днів Карлосу Гону пред’явили нові звинувачення.
- Пізніше його неодноразово заарештовували, а в березні суд в Токіо прийняв рішення звільнити Гона під заставу в розмірі 1 млрд йен (близько $ 8,9 млн).
- Уже в квітні він був знову узятий під варту.