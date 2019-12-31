Підозрюваний у фінансових махінаціях колишній голова Nissan Motor Co. Карлос Гон втік від суду в Японії в Ліван.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Сам ексголова Nissan заявив, що втік до Лівану від “політичного переслідування”.

“Зараз я перебуваю в Лівані, і мене більше не буде тримати в заручниках фальсифікована система правосуддя Японії, де … широко поширена дискримінація та порушуються основні права людини. … Я не втік від правосуддя — я уникнув несправедливості та політичного переслідування. Тепер я нарешті можу вільно спілкуватися зі ЗМІ та з нетерпінням чекаю початку наступного тижня”, — сказав Гон в короткій заяві журналістам.

Протягом останнього часу Гон, відпущений під заставу, перебував під наглядом японської влади та мав здати паспорти. Однак джерела в ліванському міністерстві закордонних справ повідомили журналістам, що Гон в’їхав в Ліван легально за французьким паспортом та використовував своє ліванське посвідчення особи для звичайних процедур безпеки на кордоні.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року рада директорів японського автомобілебудівного концерну Nissan Motor Co., Ltd вирішив звільнити свого голову Карлоса Гона, який підозрюється в приховуванні доходів і в махінаціях.