Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови. 18 лютого Андрій Богдан опублікував пост, в якому запросив до себе на Сейшели дівчат.
“Дівчатка тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща … Ніхто не хоче прилетіти в гості ??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорювався))) безвладдя (орфографія й пунктуація автора збережені, – ред.), – написав Богдан.
За пару годин пост Богдана зібрав майже 1,5 тисячі лайків, кілька десятків репостів та три сотні коментарів. Жінки бурхливо відреагували на заклик ексголови Офісу Президента. Зокрема, деякі з них запропонували Богдану відвідати Донбас, інші ж натякнули, що він не здається їм гідним партнером.
Крім цього, коментатори запропонували Богдану забрати з собою у відпустку Президента Володимира Зеленського та прем’єрміністра Олексія Гончарука.
Не забули й про лідера “Радикальної партії” Олега Ляшка.
Деякі припустили, що Богдану, можливо, могли б підійти ляльки Barbie або, наприклад, корова.
Так і не знайшовши тих, хто міг би скласти йому компанію, Богдан здався та закінчив пошуки.
“В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і розумово страшненькі”, — прокоментував він.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
- Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
- У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.