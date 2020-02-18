Ексголові Офісу Президента Андрію Богдану так і не вдалося знайти в соцмережах дівчат, згодних приєднатися до нього під час відпустки на Сайшельскіх островах.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови. 18 лютого Андрій Богдан опублікував пост, в якому запросив до себе на Сейшели дівчат.

“Дівчатка тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща … Ніхто не хоче прилетіти в гості ??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорювався))) безвладдя (орфографія й пунктуація автора збережені, – ред.), – написав Богдан.

За пару годин пост Богдана зібрав майже 1,5 тисячі лайків, кілька десятків репостів та три сотні коментарів. Жінки бурхливо відреагували на заклик ексголови Офісу Президента. Зокрема, деякі з них запропонували Богдану відвідати Донбас, інші ж натякнули, що він не здається їм гідним партнером.

Крім цього, коментатори запропонували Богдану забрати з собою у відпустку Президента Володимира Зеленського та прем’єрміністра Олексія Гончарука.

Не забули й про лідера “Радикальної партії” Олега Ляшка.

Деякі припустили, що Богдану, можливо, могли б підійти ляльки Barbie або, наприклад, корова.

Так і не знайшовши тих, хто міг би скласти йому компанію, Богдан здався та закінчив пошуки.

“В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і розумово страшненькі”, — прокоментував він.