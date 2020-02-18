Екс-глава Офісу Зеленського запросив до себе на Сейшели дівчат

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Раніше повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови.
“Дівчатка тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща … Ніхто не хоче прилетіти в гості ??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорювався))) безвладдя (орфографія і пунктуація автора збережені, – ред.), – написав Богдан.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
- Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
- У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.