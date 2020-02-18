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Екс-глава Офісу Зеленського запросив до себе на Сейшели дівчат

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан запросив до себе на Сейшели дівчат.

Вівторок, 18 лютого 2020, 18:04

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови.

“Дівчатка тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща … Ніхто не хоче прилетіти в гості ??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорювався))) безвладдя (орфографія і пунктуація автора збережені, – ред.), – написав Богдан.

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
  • Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
  • У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.
Теги: Сейшелы, Андрій Богдан, девушки

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