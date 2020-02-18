Екс-глава Офісу Зеленського запросив до себе на Сейшели дівчат

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан запросив до себе на Сейшели дівчат.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови.

“Дівчатка тут така справа)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща … Ніхто не хоче прилетіти в гості ??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім згорювався))) безвладдя (орфографія і пунктуація автора збережені, – ред.), – написав Богдан.