Ексголова «Укравтодору» Новак отримував хабарі від фірм за будівництво доріг, – НАБУ

Затриманий в Польщі колишній керівник "Укравтодору" Славомир Новак використовував службове становище, щоб отримувати хабарі від фірм, які будували дороги в Україні.

Про це повідомили під час спільної прес-конференції директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і виконуючий обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Йдеться про події 2016-2019 років.

“Один з епізодів – коли українські компанії, здійснюючи будівництво, не могли вчасно завершити, він пропонував продовжити дію договорів і уникнути штрафів за винагороду” – заявив в.о. керівника САП.

Глава НАБУ розповів, що злочинні дії починалися на території України, а завершувалися і виходив предмет неправомірної вигоди на території іншої держави.

Грищук пояснив, що гроші, які отримував Новак, поповнювали статутний капітал зареєстрованих в Польщі підприємств. Таким чином Новак також отримував можливість їх легалізувати.

Ситник зазначив, колишній керівник “Укравтодору” перші переговори про отримання хабарів почав вести в грудні 2016 роки (вступив на посаду в жовтні 2016 року). А діяла схема до його звільнення в 2019 році.