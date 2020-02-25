Про це повідомляється на сайті телеканалу.
13-хвилинна програма під назвою La Source ( “Джерело”) ме виходити в ефір двічі на місяць, повідомила очільниця RT France Ксенія Федорова.
У програмі говоритимуть про “дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку”. Перший випуск запланово на березень.
“Поза всяких ідеологічних міркувань, практична геополітика повинна дати змогу громадянам краще розуміти об’єктивну реальність”, – заявив 77-річний Ален Жює.
Голова RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що “дуже щаслива”, що людина “такого масштабу” працюватиме в редакції російського держканалу.
“Ален Жює має винятковий досвід. Я дуже рада, що серед нас є особистість такого рівня. Я впевнена, що він дасть змогу нашим глядачам глибше поглянути на геополітичні процеси, що відбуваються в світі”, – зазначила вона в комюніке, поширеному телеканалом.
Ален Жює не раз виступав з прокремлівськими позиціями, наголошує радіостанція RFI.
Наприклад, в інтерв’ю Youtube-каналу Thinkerview, який на своєму сайті переказав RT, Жює назвав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля “англосаксонською маніпуляцією”, похвалив прогрес Росії в галузі озброєнь і заявив, що Москва не є загрозою західним країнам.
У ще одному інтерв’ю Жює виступив за російську інтервенцію в Сирії і заявив про залежність Франції від США.
Ален Жює очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях. Зокрема його ім’я стало відомим, коли в 2001 році Жює очолив мережу магазинів британської компанії Marks & Spencer у Франції з метою її ліквідації.
Нагадаємо, Інститут політики Королівського коледжу Лондона провів дослідження, під час якого було встановлено, що такі російські видання як Sputnik і Russia Today (RT) розповсюджують дезінформацію, сіють розбрат і плутанину серед респондентів, надаючи неоднозначні повідомлення.
- Соціальна мережа Facebook заблокувала проєкт кремлівського пропагандистського ресурсу Russia Today.