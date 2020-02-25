Колишній голова служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жює (Alain Juillet) вестиме програму про геополітику на телеканалі RT France (раніше - Russia Today), який входить до російського медіахолдингу й фінансується з бюджету РФ.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

13-хвилинна програма під назвою La Source ( “Джерело”) ме виходити в ефір двічі на місяць, повідомила очільниця RT France Ксенія Федорова.

У програмі говоритимуть про “дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку”. Перший випуск запланово на березень.

“Поза всяких ідеологічних міркувань, практична геополітика повинна дати змогу громадянам краще розуміти об’єктивну реальність”, – заявив 77-річний Ален Жює.

Голова RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що “дуже щаслива”, що людина “такого масштабу” працюватиме в редакції російського держканалу.

“Ален Жює має винятковий досвід. Я дуже рада, що серед нас є особистість такого рівня. Я впевнена, що він дасть змогу нашим глядачам глибше поглянути на геополітичні процеси, що відбуваються в світі”, – зазначила вона в комюніке, поширеному телеканалом.

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Ален Жює не раз виступав з прокремлівськими позиціями, наголошує радіостанція RFI.

Наприклад, в інтерв’ю Youtube-каналу Thinkerview, який на своєму сайті переказав RT, Жює назвав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля “англосаксонською маніпуляцією”, похвалив прогрес Росії в галузі озброєнь і заявив, що Москва не є загрозою західним країнам.

У ще одному інтерв’ю Жює виступив за російську інтервенцію в Сирії і заявив про залежність Франції від США.

Ален Жює очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях. Зокрема його ім’я стало відомим, коли в 2001 році Жює очолив мережу магазинів британської компанії Marks & Spencer у Франції з метою її ліквідації.

Нагадаємо, Інститут політики Королівського коледжу Лондона провів дослідження, під час якого було встановлено, що такі російські видання як Sputnik і Russia Today (RT) розповсюджують дезінформацію, сіють розбрат і плутанину серед респондентів, надаючи неоднозначні повідомлення.