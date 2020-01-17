Про це повідомляє вірменське редакція “Радіо Свобода”.

У п’ятницю, 17 січня, в одній з квартир на вулиці Паруйра Севака в Єревані було виявлено тіло ексдиректора Служби національної безпеки Георгія Кутояна з вогнепальним пораненням.

Як повідомив в бесіді з журналістами начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Вірменії Артур Мелікян, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про доведення до самогубства.

“Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 110 (доведення до самогубства). Прошу не обманюватися статтею. Виявлено тіло Кутояна, за наявними на даний момент даними порушуємо справу за статтею 110, але буде висунуто безліч версій. Надалі вже за результатами комплексних експертиз та ряду слідчих дій, які плануються, стане зрозумілою загальна картина того, що сталося”, — зазначив Мелікян.

Мелікян підкреслив, кваліфікація справи не є остаточною. Рішення про перекваліфікацію справи може бути прийнято після проведення експертизи.

“Є вогнепальне поранення в області скроні. Уже завтра за результатами судово-медичної експертизи більш точно з’ясуємо число та характер тілесних ушкоджень”, — сказав він.

За словами силовика, на місці події було знайдено нагородний пістолет загиблого та кілька десятків гільз. На стінах у кімнаті, де було виявлено тіло Кутояна, також були зафіксовані сліди від куль.

Довідка. 38-річний Георгій Кутоян був членом команди третього президента Вірменії Сержа Саргсяна. Указом президента від 12 лютого 2016 року він був призначений директором Служби національної безпеки, замінивши на цій посаді Горика Акопяна, і був звільнений з цієї посади у 2018 році. До призначення на посаду директора СНБ Кутоян обіймав посаду заступника генерального прокурора Вірменії.

Молодий юрист став відомий громадськості в 2011 році, коли за розпорядженням президента Сержа Саргсяна був призначений помічником президента Вірменії. Георгій Кутоян також указом президента від 4 вересня 2013 року було включено до складу професійної комісії з конституційних реформ при президенті Вірменії.

Фото з відкритих джерел