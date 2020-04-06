Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.
Карін Кнайссль разом з чоловіком Вольфгангом Майлінгером живуть на фермі в південній частині Нижньої Австрії.
Між подружжям виникла сварка, в ході якої Карін Кнайссль почала бити руками в груди свого чоловіка за те, що він вилаявся на її адресу. У відповідь чоловік вліпив їй два ляпаси.
По приїзду поліції Майлінгер пояснив, що не збирався бити дружину, а просто хотів її заспокоїти. Тепер поліція заборонила йому наближатися до дружини.
Нагадаємо, що в серпні 2018 року Карін Кнайссль запросила на своє весілля президента Росії Володимира Путіна. Тоді в Австрії розгорівся скандал. Член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції “Зелені – Європейський вільний альянс” Мішель Реймон попросив Кнайссль піти у відставку.
А австрійський політолог Герхард Манготт заявив, що візит російського президента “завдає шкоди” Австрії.
- В Італії скоротилася кількість звернень жертв домашнього насильства в групи підтримки. Парламентський комітет стурбований, що карантинні заходи обмежують можливість людей звертатися за допомогою, в разі потреби.