Ексміністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль подала заяву до поліції на свого чоловіка, який дав їй два ляпаси під час сварки.

Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

Карін Кнайссль разом з чоловіком Вольфгангом Майлінгером живуть на фермі в південній частині Нижньої Австрії.

Між подружжям виникла сварка, в ході якої Карін Кнайссль почала бити руками в груди свого чоловіка за те, що він вилаявся на її адресу. У відповідь чоловік вліпив їй два ляпаси.

По приїзду поліції Майлінгер пояснив, що не збирався бити дружину, а просто хотів її заспокоїти. Тепер поліція заборонила йому наближатися до дружини.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Карін Кнайссль запросила на своє весілля президента Росії Володимира Путіна. Тоді в Австрії розгорівся скандал. Член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції “Зелені – Європейський вільний альянс” Мішель Реймон попросив Кнайссль піти у відставку.

А австрійський політолог Герхард Манготт заявив, що візит російського президента “завдає шкоди” Австрії.