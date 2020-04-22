Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами глави ОПУ, команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі та на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде.

У зв’язку з цим Єрмак прийняв рішення доручити Уманському як своєму раднику зайнятися боротьбою з корупцією в цих відомствах .

“Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив ексміністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів“, — написав Єрмак.

За словами глави ОПУ, для координації цієї роботи буде створено міжвідомчу групу, до якої мають увійти представники різних правоохоронних структур, а також аналітична група, до якої увійдуть українські експерти та міжнародні аудитори.

“Вони мають уважно дослідити всі процеси на митниці та податковій і знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них істотну аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди”, — додав він.