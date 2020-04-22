Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами глави ОПУ, команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі та на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде.
У зв’язку з цим Єрмак прийняв рішення доручити Уманському як своєму раднику зайнятися боротьбою з корупцією в цих відомствах .
“Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив ексміністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів“, — написав Єрмак.
За словами глави ОПУ, для координації цієї роботи буде створено міжвідомчу групу, до якої мають увійти представники різних правоохоронних структур, а також аналітична група, до якої увійдуть українські експерти та міжнародні аудитори.
“Вони мають уважно дослідити всі процеси на митниці та податковій і знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них істотну аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди”, — додав він.
- Варто зазначити, що до команди Володимира Зеленського неодноразово входили люди, які працювали при попередній владі (навіть при експрезиденті Вікторі Януковичі). Серед них — міністр фінансів Ігор Уманський (працював у Мінфіні в 2009-2010, 2014-2015 роках).
- Уманський був призначений на посаду міністра фінансів 4 березня 2020 року. 30 березня Верховна Рада звільнила його з посади. Таким чином, Уманський пробув на посаді лише 26 днів.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Уманського.