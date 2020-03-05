Відправлений у відставку разом з Урядом Олексія Гончарука керівник міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook після голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Він написав повідомлення під заголовком “Що робити далі? П’ять пріоритетів в економіці”.

До цієї п’ятірки він включив і поширення коронавірусної хвороби, оскільки “епідемія може призвести до кризи в економіці”.

Щоб цього не сталося, Милованов радить новому уряду підготувати стратегію реагування, що складається з монетарної, фіскальної та других складових.

“Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів — номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії”, – написав він.

Серед інших напрямів Милованов виділив підтримку макроекономічної стабільності, пошук і залучення інвестицій, розвиток ринків, а також захист права власності.