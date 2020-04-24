Декларація оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК.

У своїй декларації він вказав ділянки в Київській та Одеській областях, а також квартиру в столиці та автомобіль Infiniti FX35 2006 року випуску.

Також згідно з декларацією, він отримав 8178 гривень зарплати в ТОВ “Українська сировина” і має посаду заступника голови Соціалістичної партії.

Василь Петрович Цушко — український політик. Голова Одеської обласної державної адміністрації (2005–2006). З 1 грудня 2006 по 18 грудня 2007 перебував на посаді міністра внутрішніх справ України. Міністр економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010, з 16 грудня 2010 — голова Антимонопольного комітету України. Чотири рази обирався депутатом Верховної ради України: у 1994, 1998, 2002 і 2006 роках.

У 2014 році він балотувався на пост президента України, проте зняв свою кандидатуру до голосування.