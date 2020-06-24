Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.

“Ольга Бєлькова стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами Оператора ГТС України. Основним завданням пані Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів “Північний потік – 2″ та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетною задачею стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок”, – йдеться у повідомленні.

Сама ж Белькова на своїй сторінці у Facebook підтвердила призначення та розповіла, чим займатиметься на новій посаді.

“Я пообіцяла, що йду із ВРУ, щоб захищати “великі українські інтереси”. На моє переконання, одним із найбільших стратегічних інтересів є збереження цінності ОГТСУ та транзиту газу українською територією. Останні роки, я підтримувала боротьбу за транзитні інтереси України як політик законодавчими ініциативами і парламенською дипломатією. А тепер, мій функціонал, як Директора із міжнародних зв’язків та регуляторної політики ТОВ “ОГТСУ” перш за все буде зосереджено на посиленні співпраці із всіма міжнародними партнерами та організаціями”, – написала вона.

Белькова також зазначила, що очолюватиме роботу компанії у відстоюванні її інтересів на внутрішньому ринку газу у перемовинах із КМУ та НКРЕКП.

“Оператор ГТС України вже сьогодні забезпечує безпечне та безперервне функціонування транспортування газу із Росії в ЄС і всередині України. Потужність у 145 млрд. м. куб. природного газу на рік робить цю ГТС унікальною для всього світу! Це не просто “труба”, а реальна лінія захисту України!”, – наголосила вона.

Ольга Белькова народилася 16 червня 1975 року. Закінчила Черкаський технічний університет (1997) і отримала також вищу юридичну освіту в Київському національному університеті ім.Шевченка, є випускницею Harvard Kennedy School of Government з дипломом магістра державного управління.

У 2011 вона стала керуючим партнером компанії EastLabs, а потім в 2012 році була обрана народним депутатом і працювала в комітетах: з питань фінансів і банківської діяльності (VII скликання), з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (VIII скликання) , з питань фінансів, податкової та митної політики (IX скликання).