Про це повідомляється на на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Дзензерський значиться як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Дата зникнення – 5 грудня 2019.

Його звинувачують за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу – декларування недостовірної інформації. Це карається штрафом від 42 500 до 51 000 гривень або громадськими роботами на строк від 150 до 200 годин, або позбавленням волі до двох років.

Нагадаємо, в листопаді НАБУ повідомило Дзензерському про підозру в тому, що він не вказав у своїх деклараціях за 2015-2018 роки наявність невиконаних фінансових зобов’язань перед банками в розмірі 4,7 млрд гривень.