Правоохоронці повідомили про підозру екснардепу, який, за інформацією слідства, отримав понад 350 тисяч гривень компенсації за житло, маючи свою квартиру в Києві.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“У середу, 18 грудня 2019 року, прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання, котрий незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номера в готелі “Київ” у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла”, – йдеться в повідомленні.

У САП зазначають, що колишній народний депутат отримав у спадок квартиру в Києві, проте приховав цей факт і продовжив отримувати компенсацію з державного бюджету. У такий спосіб йому вдалося незаконно отримати понад 350 тисяч гривень.

“Як наслідок, з державного бюджету депутату було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій. Наразі колишньому обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки”, — наголосили в САП.

Як повідомляє агенство “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на власні джерела, йдеться про депутата та члена фракції “Блок Петра Порошенко” Руслана Сольвара.