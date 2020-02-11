Екснардеп Олександр Онищенко, якого українські правоохоронці підозрюють в організації "газових схем", просить Німеччину про надання політичного притулку.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

За словами адвоката нардепа-втікача Інго Міноджіо, Онищенко небезпечно повертатися в Україну.

“В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного”, — зазначив адвокат.

Зокрема, Міноджіо вказав на “катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні”. Крім того, адвокат заявив, що небезпеку для колишнього депутата нібито представляє й колишній президент України, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко.

На підтвердження слів про “небезпеку для Онищенко в Україні”, за словами адвоката, суду були надані заяви кількох українських політиків, серед яких народні депутати нинішньогой попереднього скликань.

У разі, якщо Німеччина відмовиться надавати політичний притулок та відхилить запит про його екстрадицію, Онищенко має намір виїхати до Росії.

“У Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання в Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати — в Росію”, – зазначив Міноджіо.

Нагадаємо, Олександр Онищенко підозрюється українськими правоохоронними органами в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Однак напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. Він був оголошений в національний розшук 8 серпня 2016 року. Протягом деякого часу він перебував у Іспанії, де також просив притулку, однак отримав відмову.

У липні 2018 року року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”. Фігурантам, у тому числі — екснардепу Онищенку, інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.