За останніх 3 роки екснардеп "Партії регіонів" Давид Жванія понад 30 разів здійснював авіаперельоти до Москви через столицю Білорусі.

Про це повідомляє газета “Україна молода”, посилаючись на інформацію про перельоти екснардепа за останні три роки.

За даними видання, з червня 2017 по березень 2020 року Жванія зробив 65 авіаперельотів з Києва до Мінська. З білоруської столиці екснардеп здійснював перельоти до Москви і назад, після чого повертався в Україну.

Остання поїздка в цьому напрямку була здійснена екснардепом в березні. 11 березня, за день до введення в Україні карантину і за 5 днів до призупинення авіасполучення, він повернувся до Києва.

Також “УМ” повідомляє, що Жванія неодноразово здійснював авіарейси в Ригу.

“Після закриття авіасполучення з Росією, саме таким маршрутом подорожують в Москву ті, кому в Києві не вистачає атмосфери “Русского мира”, — зазначили журналісти.

Журналісти також вказали на те, що після візитів до Москви Жванія поширює в Мережі “інформаційні качки”, очевидно, отримані, як завдання від Кремля”.

“Що географія польотів, що контент-аналіз текстів, що першоджерела роздачі новин про Жванію не залишають жодних сумнівів, що маємо справу ще з однією кремлівської розробкою проти Порошенка”, — заявили в “УМ”.