Про це повідомляє газета “Україна молода”, посилаючись на інформацію про перельоти екснардепа за останні три роки.
За даними видання, з червня 2017 по березень 2020 року Жванія зробив 65 авіаперельотів з Києва до Мінська. З білоруської столиці екснардеп здійснював перельоти до Москви і назад, після чого повертався в Україну.
Остання поїздка в цьому напрямку була здійснена екснардепом в березні. 11 березня, за день до введення в Україні карантину і за 5 днів до призупинення авіасполучення, він повернувся до Києва.
Також “УМ” повідомляє, що Жванія неодноразово здійснював авіарейси в Ригу.
“Після закриття авіасполучення з Росією, саме таким маршрутом подорожують в Москву ті, кому в Києві не вистачає атмосфери “Русского мира”, — зазначили журналісти.
Журналісти також вказали на те, що після візитів до Москви Жванія поширює в Мережі “інформаційні качки”, очевидно, отримані, як завдання від Кремля”.
“Що географія польотів, що контент-аналіз текстів, що першоджерела роздачі новин про Жванію не залишають жодних сумнівів, що маємо справу ще з однією кремлівської розробкою проти Порошенка”, — заявили в “УМ”.
- Раніше колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія заявив, що п’ятий президент і його команда нібито захопили владу в 2014 році, “купивши” підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоду. У Порошенка відреагували на заяву Жванії, назвавши її “фейковою”.