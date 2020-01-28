Відео опублікувало видання “Ґрати”.
Ще перед початком брифінгу до Чорновіл підійшли двоє правоохоронців. Колишній парламентарій заявила їм, що прийшла протестувати проти призначення Бабікова, як є однією з потерпілих по “справах Майдану”. Після короткої розмови силовики пішли.
Пізніше Тетяна Чорновіл перейшла на іншу сторону залу, до входу. Вона знімала Бабікова на телефон, і в якийсь момент її силою вивели чоловіки.
Охрана Госбюро расследований силой выставила депутатку Верховной Рады восьмого созыва Татьяну Черновол с брифинга новоназначенного первого замдиректора ГБР Александра Бабикова. Черновол пришла протестовать против назначения, как одна из потерпевших по «делам Майдана». Ее, как и многих других участников протестов, возмущает, что Бабиков как адвокат защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в одном из судебных процессов.
Опубліковано Ґрати Вівторок, 28 січня 2020 р.
У холі будівлі Чорновіл заявила, що їй пошкодили ногу.
- 28 січня на брифінгу заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.
- Колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко зазначив, що Олександр Бабіков збрехав, що не захищав інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.