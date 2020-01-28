Відео опублікувало видання “Ґрати”.

Ще перед початком брифінгу до Чорновіл підійшли двоє правоохоронців. Колишній парламентарій заявила їм, що прийшла протестувати проти призначення Бабікова, як є однією з потерпілих по “справах Майдану”. Після короткої розмови силовики пішли.

Пізніше Тетяна Чорновіл перейшла на іншу сторону залу, до входу. Вона знімала Бабікова на телефон, і в якийсь момент її силою вивели чоловіки.

Охрана Госбюро расследований силой выставила депутатку Верховной Рады восьмого созыва Татьяну Черновол с брифинга новоназначенного первого замдиректора ГБР Александра Бабикова. Черновол пришла протестовать против назначения, как одна из потерпевших по «делам Майдана». Ее, как и многих других участников протестов, возмущает, что Бабиков как адвокат защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в одном из судебных процессов. Опубліковано Ґрати Вівторок, 28 січня 2020 р.

У холі будівлі Чорновіл заявила, що їй пошкодили ногу.