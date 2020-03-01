Колишнього командира батальйону "Айдар" та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Затримали на кордоні з Грецією … !!! Інтерпол з подачі Росії”, – написав він.

Він стверджує, що його затримали, тому що раніше був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Мельничук додав, що чекає представників Інтерполу, які будуть його затримувати.

Ексдепутат стверджує, що знаходиться в відділенні з вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності і з 9-місячним сином. Він додав, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.

Українського військового затримали на болгаро-грецькому кордоні разом з вагітною дружиною. Нібито з ініціативи Росії. pic.twitter.com/zaNJjQGI1y — Букви (@Bykvu) March 1, 2020