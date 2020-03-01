Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Затримали на кордоні з Грецією … !!! Інтерпол з подачі Росії”, – написав він.
Він стверджує, що його затримали, тому що раніше був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Мельничук додав, що чекає представників Інтерполу, які будуть його затримувати.
Ексдепутат стверджує, що знаходиться в відділенні з вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності і з 9-місячним сином. Він додав, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.
Українського військового затримали на болгаро-грецькому кордоні разом з вагітною дружиною.
Нібито з ініціативи Росії. pic.twitter.com/zaNJjQGI1y
— Букви (@Bykvu) March 1, 2020
- У 2015 році повідомлялося, що в Російській Федерації мають намір притягнути до кримінальної відповідальності 30 громадян України, в тому числі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього міністра оборони Валерія Гелетея, начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженко, ексголову Служби безпеки Валентина Наливайченка, командира дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України малому, ексгубернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, командирів українських націоналістичних батальонів “Айдар”, “Донбас”, “Дніпро” Сергія Мельничука, Семена Семенченка, Юрія Березу та інших за “геноцид” на Донбасі.