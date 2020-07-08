Колишньому прикордоннику повідомлено про підозру у сприянні незаконному пропуску через державний кордон п'ятого Президента України Петра Порошенка в січні 2018 року.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“…повідомили про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України. Експрикордонник підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим, щоб ті пропустили через кордон Порошенка, його родину та інших осіб для організації відпочинку.

Зазначається, що наразі слідчі ДБР перевіряють причетність підозрюваного та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби і Управління державної охорони до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

Також встановлюється коло всіх службових осіб, причетних до організації, створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде надано належну правову оцінку.

Якщо вину буде доведено, підозрюваному загрожує від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, журналісти програми “Схеми: Корупція в деталях” з’ясували, що відпочинок Петра Порошенка з родиною на Мальдівських островах, який тривав з 1 по 8 січня 2018 року, разом із перельотом коштував не менше 500 тисяч доларів (понад 14 млн гривень). Журналісти припускали, що Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.