Про це він написав на особистій сторінці в Instagram.
Він підкреслив, що в умовах пандемії не варто забувати про допомогу нужденним, свідому громадянську позицію і самодисципліну.
“Давайте будемо залишатися людьми у ставленні до домашніх тварин. Пам’ятайте: ваші собаки і кішки не заражаються вірусом! Не залишайте їх”, – написав Туск.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.