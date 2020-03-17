Екс-президент Європейської ради і польський чиновник Дональд Туск закликав не забувати про домашніх тварин в умовах коронавірусу.

Про це він написав на особистій сторінці в Instagram.

Він підкреслив, що в умовах пандемії не варто забувати про допомогу нужденним, свідому громадянську позицію і самодисципліну.

“Давайте будемо залишатися людьми у ставленні до домашніх тварин. Пам’ятайте: ваші собаки і кішки не заражаються вірусом! Не залишайте їх”, – написав Туск.