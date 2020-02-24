У США екс-продюсер Харві Вайнштейн був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в суді у справі про сексуальне насильство.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вайнштейн був визнаний винним в згвалтуванні третього ступеня і сексуальному насильстві першого ступеня. Суд присяжних з семи чоловіків і п’яти жінок виніс свій вердикт у понеділок, 24 лютого, на п’ятий день нарад.

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Вайнштейн був засуджений за сексуальне насильство над своєю колишньою асистенткою Мімі Хейлі в 2006 році і згвалтуванні колишньої актриси Джесіки Манн в 2013 році.

Йому загрожує до 25 років в’язниці за звинуваченням у сексуальній недоторканності. Однак присяжні поки тільки визнали його вину, міра покарання ще не визначена.

Фото: АР

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67-річний Вайнштейн був виправданий за дуже серйозними звинуваченням проти нього – сексуальному посяганні і згвалтуванні першого ступеня. Покаранням за ці злочини могло бути довічне ув’язнення.

За інформацією New York Times, його негайно відправили до в’язниці, де він чекатиме інформації про свій вирок.

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Агентство АР повідомляє, що вирок з конкретними термінами ув’язнення суддя оголосить 11 березня.

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У Лос-Анджелесі йому все ще пред’явлені звинувачення в згвалтуванні і сексуальному насильстві над двома жінками в 2013 році.

Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року зі Вайнштейна, якого десятки жінок звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві, зняли частину звинувачень.