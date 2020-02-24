Про це повідомляє агентство Reuters.
Вайнштейн був визнаний винним в згвалтуванні третього ступеня і сексуальному насильстві першого ступеня. Суд присяжних з семи чоловіків і п’яти жінок виніс свій вердикт у понеділок, 24 лютого, на п’ятий день нарад.
Вайнштейн був засуджений за сексуальне насильство над своєю колишньою асистенткою Мімі Хейлі в 2006 році і згвалтуванні колишньої актриси Джесіки Манн в 2013 році.
Йому загрожує до 25 років в’язниці за звинуваченням у сексуальній недоторканності. Однак присяжні поки тільки визнали його вину, міра покарання ще не визначена.
Фото: АР
67-річний Вайнштейн був виправданий за дуже серйозними звинуваченням проти нього – сексуальному посяганні і згвалтуванні першого ступеня. Покаранням за ці злочини могло бути довічне ув’язнення.
За інформацією New York Times, його негайно відправили до в’язниці, де він чекатиме інформації про свій вирок.
Агентство АР повідомляє, що вирок з конкретними термінами ув’язнення суддя оголосить 11 березня.
У Лос-Анджелесі йому все ще пред’явлені звинувачення в згвалтуванні і сексуальному насильстві над двома жінками в 2013 році.
Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року зі Вайнштейна, якого десятки жінок звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві, зняли частину звинувачень.
- Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину. Так, протягом десятиліть від домагань з боку продюсера страждали актриси і його підлеглі.
- 25 травня Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- У травні велике журі в Нью-Йорку пред’явило звинувачення в згвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейн.
- У липні Харві Вайнштейн висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.