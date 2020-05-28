Колишній народний депутат кількох скликань Валерій Писаренко виявився в центрі скандалу навколо елітної нерухомості в Києві.

Про це свідчать позови до суду однією з компаній Валерія Писаренко ТОВ “Черкассиагроленд інвест” і заяву изданию “КП в Украина” громадянина Німеччини Ральфа Сіглера.

Як повідомляє видання “КП в Україні”, Сіглер покинув Україну після того, як у нього спробували відібрати нерухомість у центрі Києва. Інвестор впевнений, що став жертвою шахрайської схеми.

У 2019 Ральф Сіглер купив поверх площею 480 кв. м в елітному будинку на Кловському узвозі, 7. Згідно держреєстру, цим поверхом володів Петро Хрущ, а до Петра Хруща власником значилося ТОВ “Черкассиагроленд інвест”, директором якого є Юрій Петренко.

“Після оформлення угоди у нотаріуса, я спробував розпорядитися купленою нерухомістю, але вже через кілька днів не зміг отримати доступ до неї, а потім ТОВ” Черкассиагроленд інвест “подало кілька позовів до судів, вимагаючи повернути дорогу покупку компанії. Нібито хтось підробив документ, коли продавав нерухомість від імені “Черкассиагроленд інвест”, – сказав Ральф Сіглер.

Варто зазначити, це не перший скандал за участю пов’язаних з Валерієм Писаренком компаній.

У 2019 році замгенпрокурора намагався повернути у власність Києва земельну ділянку площею 5 га на Жуковому острові. Ділянкою володіє ТОВ “Будівельний центр “Житлові квартали”, директором якого значиться той самий Юрій Петренко, за сумісництвом директор “Черкассиагроленд інвест”, керуючий партнер юридичної фірми Ader Haber. Фірму пов’язують з Валерієм Писаренком – вона теж розташована за адресою Кловський узвіз, 7.

Повернути ділянку на Жуковому острові не вдалося, тому що нібито заступник генпрокурора не заплатив судовий збір.

Ральф Сіглер переконаний, що протистояти в судах колишнім впливовим політикам досить складно. Крім того, справа про стягнення дорогої нерухомості веде суддя Печерського суду, яка і раніше приймала рішення на користь ексрегіоналів.