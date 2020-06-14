Головою черкаського міського виборчого штабу партії "Слуга народу" став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін. Він у 2010 році обирався від Партії регіонів.

Про це повідомляє місцеве черкаське видання “Про все”.

Представили нового главу міського виборчого штабу народні депутати-мажоритарники Любов Шпак та Олег Арсенюк.

“Сьогодні (13 червня) ми офіційно хочемо оголосити про те, що партія “Слуга народу” формує міський осередок у Черкасах. Це злагоджена робота всіх народних депутатів від Черкас, керівника черкаського обласного осередку “Слуги народу” Олександра Завітневича, а також вищого керівництва партії. Сьогодні представляємо громаді міста особу, яка пройшла погогодження керівництва партії та займатиметься формуванням, координуванням та керівництвом міського виборчого штабу партії у Черкасах на цьогорічних місцевих виборах – Кукліна Олега Володимировича. Він є доктором економічних наук, професором та досвідченим управлінцем”, – заявила Любов Шпак.

Варто зазначити, що Куклін в 2010 році обирався до Черкаської міської ради від Партії регіонів, де був п’ятим номером списку. Зараз він є директором Черкаського бізнес-коледжу.